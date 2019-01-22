🙂 [СТАТЬЯ] Установка Ubuntu Server 18.04.1 LTS на программный RAID1 с HOT SPARE | 2019

Linux

Установка Ubuntu Server 18.04.1 LTS на программный RAID1 с HOT SPARE

Опубликовано Автор: adminblog на 22.01.2019 2 комментария
ustanovka-ubuntu-server-18-04-1-lts-na-programmnyj-raid1-s-hot-spare

ustanovka-ubuntu-server-18-04-1-lts-na-programmnyj-raid1-s-hot-spare



В этой статье я детально расскажу, как установить Ubuntu Server 18.04.1 LTS на программный RAID1, с использованием резервного диска «HOT SPARE».



Постановка задачи:

Есть сервер Supermicro:

  • Материнская плата: Supermicro X11SSL-F
  • Процессор: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v6 @ 3.00GHz, 4 ядра.
  • Физическая память: 16 Гб, DDR4
  • Дисковое пространство: 3 HDD по 4 Тб.

Теоретическая часть:

Программный RAID – это эмуляция того, что делают аппаратные RAID-устройства. Программный RAID имеет некоторые недостатки по сравнению с аппаратным RAID: потеря производительности записи на некоторые дисковые устройства; существует дополнительная нагрузка на сервер; и горячая замена дисков не доступна. Однако стоимость стандартных дисковых контроллеров и устройств намного меньше, чем тех, которые поддерживают режимы RAID в аппаратном обеспечении. Часто комбинация аппаратных устройств RAID и программного RAID обеспечивает гибкое и удобное в обслуживании решение, которое соответствует ограничениям доступности и бюджета приложения.
В аппаратном RAID-массиве логической единицей массива служит физический диск, сам массив представляет собой группу дисков работающих по определенному алгоритму, операционной системой такой массив воспринимается как единый накопитель, работа с которым ничем не отличается от работы с одиночным диском.
Программный RAID устроен несколько иначе, операционная система воспринимает каждый жесткий диск как отдельную единицу оборудования, объединяя их в массив на начальной стадии загрузки, при помощи специального драйвера.
Основой программного RAID в Ubuntu является логический диск, именно из них создаются массивы, имеющие названия MD-устройств, т.е. создание массива происходит не поверх физической структуры (жестких дисков), а поверх существующей разметки (логических дисков).

Разметка дисков и установка Ubuntu:

Для начала нужно определится с разметкой дисков:
Во-первых нам нужен раздел, где будет храниться загрузчик GRUB. Отдадим ему 2Гб, хотя достаточно будет и 512Мб. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Раздел с загрузчиком не должен состоять в RAID массиве.
Во-вторых, создадим раздел под SWAP. Я выделю под. него 4 Гб. SWAP уже будет находится на RAID массиве.
Также создаем корневой раздел, которому выделим все остальное пространство. Так же как и SWAP будет находится на RAID массиве.
Графически разметка диска sda будет выглядеть так:

  • Как уже говорилось раньше – программный RAID использует не физический диск, а разметку диска, по этому для создания RAID1 делаем одинаковую разметку и на втором диске sdb. Так же и для диска «горячей замены» HOT SPARE, на него тоже делаем ту самую разметку (название диска sdc).sda – наш 1-ый HDD диск.
  • sda1 делаем размером 2Гб для GRUB загрузчика.
  • sda2 делаем размером 4Гб для SWAP раздела.
  • sda3 отдаем под корневой каталог оставшегося размера.

Графически выглядит так:


Далее приступаем к созданию RAID массивов mdX, где X – поcледовательный номер массива в системе.
Разделы sda1, sdb1, spare (sdc1) в RAID1 массив додавать не будем, тип файловой системы указываем: BIOS GRUB.
Разделы sda2, sdb2, spare (sdc2) додадим в RAID1 массив md0, где указываем тип файловой системы: LINUX SWAP.
Разделы sda3, sdb3, spare (sdc3) додадим в RAID1 массив md1, где указываем тип файловой системы: ext4, и монтируем как корневой каталог «/».
Графически выглядит так:



Переходим к практической части:

Прежде всего нужно начать со скачивания альтернативного установщика Ubuntu 18.04.1 LTS, записываем образ на диск\flash-карту, или монтируем как виртуальный CD привод, грузимся.
Обращу внимание, что разметка дисков для RAID массивов на момент написания статьи была возможна ТОЛЬКО с альтернативного установщика.
Запускаем установщик Ubuntu, выбираем язык установщика:

На следующем окне выбираем пункт «Установить Ubuntu Server»:

Следующее окно предлагает нам выбрать страну:

Следующее окно предлагает настроить раскладку клавиатуры (не теряем время, нажимаем сразу кнопку «НЕТ», и следующие 4 окна нажимаем ENTER ):

На следующем окне выбираем основной сетевой интерфейс:

Вводим имя хоста:

Указываем имя нового пользователя:

Указываем имя учётной записи:

Вводим пароль пользователя:

Повторяем пароль пользователя:

Система сама определяет сложность пароля, и если был указан слабый пароль, следующее окно будет с предупреждением (можно вернуться на предыдущее окно, и изменить пароль нажав кнопку «НЕТ», или продолжить нажав кнопку «ДА»):

Следующее окно предлагает установить временную зону.

Далее переходим к разметке дисков. Если уже на дисках была установлена система (как у меня), установщик предупредит Вас. Соглашаемся с отмонтированием используемых разделов:

На следующем окне выбираем пункт «Вручную»:

На следующем окне мы видим подключенные физические диски с разделами:

Созданные ранее разделы нужно удалить путем нажатия на диске кнопки ENTER, и выбора пункта «Создать пустую таблицу разделов»:

После возврата на предыдущее окно, мы видим пустые таблицы разделов:

Следующим этапом будет настройка разделов по нашей созданной схеме:

  • sda1 – BIOS GRUB размером 2048 Мб.
  • sda2 – Linux RAID размером 4096 Мб.
  • sda3 – Linux RAID оставшийся размер.

Переходим на пункт «СВОБОДНОЕ МЕСТО», нажимаем ENTER, на следующем окне, выбираем «Создать новый раздел», нажимаем ENTER:

На следующем окне выбираем размер раздела 2048 Мб:

На следующем окне выбираем пункт «Начало»:

Следующее окно разрешает нам настроить раздел. Переходим на пункт «Использовать как», жмем ENTER, где выбираем пункт «Резервная загрузочная область BIOS»:

После чего, переходим на пункт «Настройка раздела закончена», и жмем ENTER:

Переходим на пункт «СВОБОДНОЕ МЕСТО», жмем ENTER, и повторяем предыдущие пункты, но указываем размер 4096Мб, и на пункте «Использовать как» выбираем «Физический том для RAID»:

Для завершения настройки жмем на пункт «Настройка раздела закончена»:

Переходим на пункт «СВОБОДНОЕ МЕСТО», жмем ENTER, так же как и раньше выбираем пункт «создать новый раздел», система нам предложит выбрать максимальный размер раздела, соглашаемся с ним и жмем ENTER:

Так же пункт «Использовать как» выбираем «Физический том для RAID», жмем «Настройка раздела закончена». Поздравляю, мы выполнили настройку разметки разделов первого диска (sda):

Так же нам нужно повторить настройку разметки на остальных дисках:

Теперь мы можем приступить к созданию RAID массивов. Переходим на пункт настройка программного RAID, где первым окном нам будет предложено сохранить наши таблицы разделов, соглашаемся:

На следующем окне выбираем «Создать MD устройство»:

После чего выбираем пункт RAID1:

На следующем окне указываем 2 активных разделов для RAID1 массива:

На следующем окне указываем 1 резервных разделов для RAID1 массива:

На следующем окне выбираем пробелом те разделы, которые должны быть активными для массива md0 (в нашем случае это раздел sda2 и sdb2):

На следующем окне указываем раздел, который будет резервным разделом (в нашем случае это раздел sdc2):

Повторяем те же пункты для создания еще одного массива, только в этом случае выбираем активные разделы sda3, sdb3, резервный – sdc3. На главном окне действий настройки программного RAID, выбираем пункт «Закончить»:

Сейчас, таблица разметки дисков сейчас должна выглядеть так:

Перед установкой нам остается настроить RAID массивы md0, и md1 (на таблице они отображаются так: md0 – RAID устройство #0, md1 – RAID устройство #1). Сначала выбираем пункт RAID устройства #0, и настраиваем его как раздел подкачки:

Переходим на следующий пункт RAID устройства #1, и настраиваем его как корневой каталог:

По завершению всех операций, окончательная таблица разметки разделов должна выглядеть именно так:

Применяем настройки и устанавливаем систему нажав на пункт «Закончить разметку и записать изменения на диск».
После завершения установки и успешной загрузки ОС, можно проверить состояния массивов командой
cat /proc/mdstat

Как видим на картинке, сейчас идет синхронизация дисков массива md1, на который мы установили ОС. Раздел sdc3 используется как spare (символ S возле имени раздела).
Вернемся к вопросу загрузчика GRUB. Сей час он у нас установился только на диск sda. Если во время выхода из строя этого диска, мы не запустим ОС, поэтому нам нужно установить GRUB на остальные диски:
sudo grub-install /dev/sda
sudo grub-install /dev/sdb
sudo grub-install /dev/sdc
Теперь можно переходить к тестированию отказоустойчивости RAID массивов и пробовать восстановить информацию.
Также возможно Вам будет интересно Скрипт установки VNC сервера.

Похожие статьи:

Нет доступа к IPMI Supermicro
Описание проблемы Сервер Supermicro Материнская плата X11SCL-IF При подключении порта IPMI к маршрутизатору с DHCP сервером, устройство не получает IP. На маршрутизаторе нет подключенного устройства с заводским MAC-адресом (указан на наклейке вверху порта). Оба Ethernet порта сервера (LAN) работают нормально. Сама работа сервера в целом, ...
Мониторинг времени простоя компьютера
Чтобы реализовать мониторинг времени простоя компьютера, нужно учитывать тот факт, что пользователь обычно работает с мышкой, поэтому будем анализировать ее активность. Если мышь была не активной в течение N минут, сделаем вывод, что пользователь в настоящее время не работает с ПК. Всю статистику будем отправлять ...
Ответ с того же интерфейса Ubuntu 18.04
Постановка задачи: Сервер с двумя Ethernet сетевыми картами; Два маршрутизатора, которые подключены к двум разным провайдерам (router1 внешний IP - x.x.x.x, router2 внешний IP - y.y.y.y); На маршрутизаторе №1 поднят DHCP сервер 192.168.1.0/24; На маршрутизаторе №2 поднят DHCP сервер 192.168.2.0/24; Так же на маршрутизаторах настроен ...
WEBMIN — интерфейсы перестали получать IP
Проблема: после редактирования сети через webmin - интерфейсы перестали получать IP: Описание После установки сервера Ubuntu 18.04, был подключен, настроен и работал 1-ый интерфейс (eno1) остальные интерфейсы были отключены, во время поднятия еще одного интерфейса (eno2) с dhcp через админ панель webmin, возникла ошибка. После перезагрузки оба ...
Метрика маршрутизации в NETPLAN Ubuntu Server 18.04
Проблема с настройкой метрики маршрутизации в NETPLAN В статье Ответ с того же интерфейса Ubuntu 18.04 я описал как с помощью netplan сделать, чтобы сервер отвечал на разных интерфейсах одновременно, которые в свою очередь управляются DHCP серверами. На DHCP серверах установлена резервация IP. Службы ssh, webmin в ...
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (5 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

adminblog

2 комментария

Добавить комментарий →

  1. Alex

    в Заглавии 18, а скрины от 16й
    =(((

    12.08.2019
    Ответить

  2. Alex

    сорри
    это в 18.04.1 — они такие же.

    12.08.2019
    Ответить

Оставить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Рейтинг статей

Метки

AppLocker (1) Arduino (3) Asterisk (2) backup (1) Bitrix24 (3) debian (1) Docker (2) ENC28J60 (3) Franklin (1) freepbx (3) gpedit.msc (1) Hikvision (1) IP камера (1) IRremote (2) linux (7) Mikrotik (2) Mozilla (1) netplan (2) openvox (5) OpenVPN (1) OptiPNG (1) php (8) png (1) R850 (1) raspberry (5) raspbian (3) root (1) RouteOS (1) ssh (3) Supermicro (2) telegram (7) Thunderbird (1) ubuntu (3) ubuntu 18.04 (4) Ubuntu server (2) wifi (1) windows (7) Wireless (1) zabbix (2) Пуск (1) Сервер (2) Скрипт (2) доступ к камерам (1) сервера (3) установки (2)

Спам заблокирован

Akismet заблокировал 7 021 спамера

© 2020 Rowling

Яхты в Сочи