🙂 [СТАТЬЯ] Установка Ubuntu Server 18.04.1 LTS на программный RAID1 с HOT SPARE | 2019

В этой статье я детально расскажу, как установить Ubuntu Server 18.04.1 LTS на программный RAID1, с использованием резервного диска «HOT SPARE».

Постановка задачи:

Есть сервер Supermicro:

Материнская плата: Supermicro X11SSL-F

Процессор: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v6 @ 3.00GHz, 4 ядра.

Физическая память: 16 Гб, DDR4

Дисковое пространство: 3 HDD по 4 Тб.

Теоретическая часть:

Программный RAID – это эмуляция того, что делают аппаратные RAID-устройства. Программный RAID имеет некоторые недостатки по сравнению с аппаратным RAID: потеря производительности записи на некоторые дисковые устройства; существует дополнительная нагрузка на сервер; и горячая замена дисков не доступна. Однако стоимость стандартных дисковых контроллеров и устройств намного меньше, чем тех, которые поддерживают режимы RAID в аппаратном обеспечении. Часто комбинация аппаратных устройств RAID и программного RAID обеспечивает гибкое и удобное в обслуживании решение, которое соответствует ограничениям доступности и бюджета приложения.

В аппаратном RAID-массиве логической единицей массива служит физический диск, сам массив представляет собой группу дисков работающих по определенному алгоритму, операционной системой такой массив воспринимается как единый накопитель, работа с которым ничем не отличается от работы с одиночным диском.

Программный RAID устроен несколько иначе, операционная система воспринимает каждый жесткий диск как отдельную единицу оборудования, объединяя их в массив на начальной стадии загрузки, при помощи специального драйвера.

Основой программного RAID в Ubuntu является логический диск, именно из них создаются массивы, имеющие названия MD-устройств, т.е. создание массива происходит не поверх физической структуры (жестких дисков), а поверх существующей разметки (логических дисков).

Разметка дисков и установка Ubuntu:

Для начала нужно определится с разметкой дисков:

Во-первых нам нужен раздел, где будет храниться загрузчик GRUB. Отдадим ему 2Гб, хотя достаточно будет и 512Мб. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Раздел с загрузчиком не должен состоять в RAID массиве.

Во-вторых, создадим раздел под SWAP. Я выделю под. него 4 Гб. SWAP уже будет находится на RAID массиве.

Также создаем корневой раздел, которому выделим все остальное пространство. Так же как и SWAP будет находится на RAID массиве.

Графически разметка диска sda будет выглядеть так:



Как уже говорилось раньше – программный RAID использует не физический диск, а разметку диска, по этому для создания RAID1 делаем одинаковую разметку и на втором диске sdb. Так же и для диска «горячей замены» HOT SPARE, на него тоже делаем ту самую разметку (название диска sdc).sda – наш 1-ый HDD диск.

sda1 делаем размером 2Гб для GRUB загрузчика.

sda2 делаем размером 4Гб для SWAP раздела.

sda3 отдаем под корневой каталог оставшегося размера.

Графически выглядит так:



Переходим к практической части:

Далее приступаем к созданию RAID массивов mdX, где X – поcледовательный номер массива в системе.Разделы sda1, sdb1, spare (sdc1) в RAID1 массив додавать не будем, тип файловой системы указываем: BIOS GRUB.Разделы sda2, sdb2, spare (sdc2) додадим в RAID1 массив md0, где указываем тип файловой системы: LINUX SWAP.Разделы sda3, sdb3, spare (sdc3) додадим в RAID1 массив md1, где указываем тип файловой системы: ext4, и монтируем как корневой каталог «/».Графически выглядит так:

Прежде всего нужно начать со скачивания альтернативного установщика Ubuntu 18.04.1 LTS, записываем образ на диск\flash-карту, или монтируем как виртуальный CD привод, грузимся.

Обращу внимание, что разметка дисков для RAID массивов на момент написания статьи была возможна ТОЛЬКО с альтернативного установщика.

Запускаем установщик Ubuntu, выбираем язык установщика:



На следующем окне выбираем пункт «Установить Ubuntu Server»:



Следующее окно предлагает нам выбрать страну:



Следующее окно предлагает настроить раскладку клавиатуры (не теряем время, нажимаем сразу кнопку «НЕТ», и следующие 4 окна нажимаем ENTER ):



На следующем окне выбираем основной сетевой интерфейс:



Вводим имя хоста:



Указываем имя нового пользователя:



Указываем имя учётной записи:



Вводим пароль пользователя:



Повторяем пароль пользователя:



Система сама определяет сложность пароля, и если был указан слабый пароль, следующее окно будет с предупреждением (можно вернуться на предыдущее окно, и изменить пароль нажав кнопку «НЕТ», или продолжить нажав кнопку «ДА»):



Следующее окно предлагает установить временную зону.



Далее переходим к разметке дисков. Если уже на дисках была установлена система (как у меня), установщик предупредит Вас. Соглашаемся с отмонтированием используемых разделов:



На следующем окне выбираем пункт «Вручную»:



На следующем окне мы видим подключенные физические диски с разделами:



Созданные ранее разделы нужно удалить путем нажатия на диске кнопки ENTER, и выбора пункта «Создать пустую таблицу разделов»:



После возврата на предыдущее окно, мы видим пустые таблицы разделов:



Следующим этапом будет настройка разделов по нашей созданной схеме:

sda1 – BIOS GRUB размером 2048 Мб.

sda2 – Linux RAID размером 4096 Мб.

sda3 – Linux RAID оставшийся размер.