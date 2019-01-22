🙂 [СТАТЬЯ] Установка Ubuntu Server 18.04.1 LTS на программный RAID1 с HOT SPARE | 2019

В этой статье я детально расскажу, как установить Ubuntu Server 18.04.1 LTS на программный RAID1, с использованием резервного диска «HOT SPARE».
Постановка задачи:
Есть сервер Supermicro:
- Материнская плата: Supermicro X11SSL-F
- Процессор: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v6 @ 3.00GHz, 4 ядра.
- Физическая память: 16 Гб, DDR4
- Дисковое пространство: 3 HDD по 4 Тб.
Теоретическая часть:
Программный RAID – это эмуляция того, что делают аппаратные RAID-устройства. Программный RAID имеет некоторые недостатки по сравнению с аппаратным RAID: потеря производительности записи на некоторые дисковые устройства; существует дополнительная нагрузка на сервер; и горячая замена дисков не доступна. Однако стоимость стандартных дисковых контроллеров и устройств намного меньше, чем тех, которые поддерживают режимы RAID в аппаратном обеспечении. Часто комбинация аппаратных устройств RAID и программного RAID обеспечивает гибкое и удобное в обслуживании решение, которое соответствует ограничениям доступности и бюджета приложения.
В аппаратном RAID-массиве логической единицей массива служит физический диск, сам массив представляет собой группу дисков работающих по определенному алгоритму, операционной системой такой массив воспринимается как единый накопитель, работа с которым ничем не отличается от работы с одиночным диском.
Программный RAID устроен несколько иначе, операционная система воспринимает каждый жесткий диск как отдельную единицу оборудования, объединяя их в массив на начальной стадии загрузки, при помощи специального драйвера.
Основой программного RAID в Ubuntu является логический диск, именно из них создаются массивы, имеющие названия MD-устройств, т.е. создание массива происходит не поверх физической структуры (жестких дисков), а поверх существующей разметки (логических дисков).
Разметка дисков и установка Ubuntu:
Для начала нужно определится с разметкой дисков:
Во-первых нам нужен раздел, где будет храниться загрузчик GRUB. Отдадим ему 2Гб, хотя достаточно будет и 512Мб. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Раздел с загрузчиком не должен состоять в RAID массиве.
Во-вторых, создадим раздел под SWAP. Я выделю под. него 4 Гб. SWAP уже будет находится на RAID массиве.
Также создаем корневой раздел, которому выделим все остальное пространство. Так же как и SWAP будет находится на RAID массиве.
Графически разметка диска sda будет выглядеть так:
- Как уже говорилось раньше – программный RAID использует не физический диск, а разметку диска, по этому для создания RAID1 делаем одинаковую разметку и на втором диске sdb. Так же и для диска «горячей замены» HOT SPARE, на него тоже делаем ту самую разметку (название диска sdc).sda – наш 1-ый HDD диск.
- sda1 делаем размером 2Гб для GRUB загрузчика.
- sda2 делаем размером 4Гб для SWAP раздела.
- sda3 отдаем под корневой каталог оставшегося размера.
Графически выглядит так:
Далее приступаем к созданию RAID массивов mdX, где X – поcледовательный номер массива в системе.
Разделы sda1, sdb1, spare (sdc1) в RAID1 массив додавать не будем, тип файловой системы указываем: BIOS GRUB.
Разделы sda2, sdb2, spare (sdc2) додадим в RAID1 массив md0, где указываем тип файловой системы: LINUX SWAP.
Разделы sda3, sdb3, spare (sdc3) додадим в RAID1 массив md1, где указываем тип файловой системы: ext4, и монтируем как корневой каталог «/».
Графически выглядит так:
Переходим к практической части:
Прежде всего нужно начать со скачивания альтернативного установщика Ubuntu 18.04.1 LTS, записываем образ на диск\flash-карту, или монтируем как виртуальный CD привод, грузимся.
Обращу внимание, что разметка дисков для RAID массивов на момент написания статьи была возможна ТОЛЬКО с альтернативного установщика.
Запускаем установщик Ubuntu, выбираем язык установщика:
На следующем окне выбираем пункт «Установить Ubuntu Server»:
Следующее окно предлагает нам выбрать страну:
Следующее окно предлагает настроить раскладку клавиатуры (не теряем время, нажимаем сразу кнопку «НЕТ», и следующие 4 окна нажимаем ENTER ):
На следующем окне выбираем основной сетевой интерфейс:
Вводим имя хоста:
Указываем имя нового пользователя:
Указываем имя учётной записи:
Вводим пароль пользователя:
Повторяем пароль пользователя:
Система сама определяет сложность пароля, и если был указан слабый пароль, следующее окно будет с предупреждением (можно вернуться на предыдущее окно, и изменить пароль нажав кнопку «НЕТ», или продолжить нажав кнопку «ДА»):
Следующее окно предлагает установить временную зону.
Далее переходим к разметке дисков. Если уже на дисках была установлена система (как у меня), установщик предупредит Вас. Соглашаемся с отмонтированием используемых разделов:
На следующем окне выбираем пункт «Вручную»:
На следующем окне мы видим подключенные физические диски с разделами:
Созданные ранее разделы нужно удалить путем нажатия на диске кнопки ENTER, и выбора пункта «Создать пустую таблицу разделов»:
После возврата на предыдущее окно, мы видим пустые таблицы разделов:
Следующим этапом будет настройка разделов по нашей созданной схеме:
- sda1 – BIOS GRUB размером 2048 Мб.
- sda2 – Linux RAID размером 4096 Мб.
- sda3 – Linux RAID оставшийся размер.
Переходим на пункт «СВОБОДНОЕ МЕСТО», нажимаем ENTER, на следующем окне, выбираем «Создать новый раздел», нажимаем ENTER:
На следующем окне выбираем размер раздела 2048 Мб:
На следующем окне выбираем пункт «Начало»:
Следующее окно разрешает нам настроить раздел. Переходим на пункт «Использовать как», жмем ENTER, где выбираем пункт «Резервная загрузочная область BIOS»:
После чего, переходим на пункт «Настройка раздела закончена», и жмем ENTER:
Переходим на пункт «СВОБОДНОЕ МЕСТО», жмем ENTER, и повторяем предыдущие пункты, но указываем размер 4096Мб, и на пункте «Использовать как» выбираем «Физический том для RAID»:
Для завершения настройки жмем на пункт «Настройка раздела закончена»:
Переходим на пункт «СВОБОДНОЕ МЕСТО», жмем ENTER, так же как и раньше выбираем пункт «создать новый раздел», система нам предложит выбрать максимальный размер раздела, соглашаемся с ним и жмем ENTER:
Так же пункт «Использовать как» выбираем «Физический том для RAID», жмем «Настройка раздела закончена». Поздравляю, мы выполнили настройку разметки разделов первого диска (sda):
Так же нам нужно повторить настройку разметки на остальных дисках:
Теперь мы можем приступить к созданию RAID массивов. Переходим на пункт настройка программного RAID, где первым окном нам будет предложено сохранить наши таблицы разделов, соглашаемся:
На следующем окне выбираем «Создать MD устройство»:
После чего выбираем пункт RAID1:
На следующем окне указываем 2 активных разделов для RAID1 массива:
На следующем окне указываем 1 резервных разделов для RAID1 массива:
На следующем окне выбираем пробелом те разделы, которые должны быть активными для массива md0 (в нашем случае это раздел sda2 и sdb2):
На следующем окне указываем раздел, который будет резервным разделом (в нашем случае это раздел sdc2):
Повторяем те же пункты для создания еще одного массива, только в этом случае выбираем активные разделы sda3, sdb3, резервный – sdc3. На главном окне действий настройки программного RAID, выбираем пункт «Закончить»:
Сейчас, таблица разметки дисков сейчас должна выглядеть так:
Перед установкой нам остается настроить RAID массивы md0, и md1 (на таблице они отображаются так: md0 – RAID устройство #0, md1 – RAID устройство #1). Сначала выбираем пункт RAID устройства #0, и настраиваем его как раздел подкачки:
Переходим на следующий пункт RAID устройства #1, и настраиваем его как корневой каталог:
По завершению всех операций, окончательная таблица разметки разделов должна выглядеть именно так:
Применяем настройки и устанавливаем систему нажав на пункт «Закончить разметку и записать изменения на диск».
После завершения установки и успешной загрузки ОС, можно проверить состояния массивов командой
cat /proc/mdstat
Как видим на картинке, сейчас идет синхронизация дисков массива md1, на который мы установили ОС. Раздел sdc3 используется как spare (символ S возле имени раздела).
Вернемся к вопросу загрузчика GRUB. Сей час он у нас установился только на диск sda. Если во время выхода из строя этого диска, мы не запустим ОС, поэтому нам нужно установить GRUB на остальные диски:
sudo grub-install /dev/sda
sudo grub-install /dev/sdb
sudo grub-install /dev/sdc
Теперь можно переходить к тестированию отказоустойчивости RAID массивов и пробовать восстановить информацию.
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Alex
в Заглавии 18, а скрины от 16й
=(((
Alex
сорри
это в 18.04.1 — они такие же.